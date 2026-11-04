Kosmiczne obserwatorium NASA Neil Gehrels Swift miało wejść w atmosferę Ziemi w środę po niemal 22 latach pracy na orbicie. Aparat o masie około 1452 kilogramów miał spłonąć nad obszarami tropikalnymi, a szczątki, które mogą przetrwać wejście w atmosferę, prawdopodobnie nie będą stanowić zagrożenia dla terenów zamieszkanych.

Prognoza wejścia w atmosferę

Według Dawn, Siły Kosmiczne USA oceniły prawdopodobieństwo wyrządzenia szkody człowiekowi na Ziemi na jeden przypadek na 2100. NASA prognozowała ponowne wejście około godziny 03:30 czasu wschodniego USA, czyli o 08:30 GMT. Aerospace Corporation przypuszczała, że nastąpi to o 05:19 czasu wschodniego USA, z dwugodzinnym marginesem błędu.

Astrofizyk Jonathan McDowell, emerytowany profesor Centrum Badań Kosmicznych Uniwersytetu Durham, powołując się na zaktualizowane dane Sił Kosmicznych USA, wskazał około godziny 07:45 czasu wschodniego USA jako najbardziej prawdopodobny czas wejścia w atmosferę. Jak powiedział, Swift poruszał się po niemal kołowej orbicie na granicy atmosfery, a kluczową kwestią było to, kiedy aparat nagrzeje się na tyle, by zacząć się rozpadać.

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Nieudana misja ratunkowa

Obserwatorium nie miało własnego napędu i przez kilka miesięcy zbliżało się do przewidywanego zakończenia misji, poruszając się z prędkością około 27 359 kilometrów na godzinę. W lipcu NASA i startup Katalyst z Arizony wystrzeliły specjalny aparat LINK, który miał zbliżyć się do Swift, przymocować się do niego i podnieść teleskop na wyższą orbitę.

Jednak wkrótce po starcie LINK zaczął obracać się w sposób niekontrolowany. W połowie sierpnia kierownicy misji zakończyli próbę uratowania obserwatorium. Katalyst informował, że zaprojektował, zbudował i przetestował aparat w ciągu dziewięciu miesięcy w ramach kontraktu z NASA o wartości 30 milionów dolarów.

Ponad dwie dekady obserwacji

Swift został wystrzelony w 2004 roku do badania rozbłysków gamma — najpotężniejszych znanych eksplozji we Wszechświecie. Wielozakresowe obserwatorium warte 500 milionów dolarów miało trzy teleskopy. Jego główną misję początkowo planowano na dwa lata, jednak aparat działał znacznie dłużej, obserwując także galaktyki z supermasywnymi czarnymi dziurami, gwiazdy z rozbłyskami rentgenowskimi, komety i asteroidy.

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