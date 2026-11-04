Niemiecka firma zbrojeniowa Helsing przekazała niemieckiej agencji zakupów wojskowych BAAINBw kod źródłowy systemu operacyjnego MissionOSBw dla przyszłych dronów bojowych i innych systemów walki powietrznej. Właścicielem oprogramowania pozostaje państwo niemieckie — informuje Channel NewsAsia, które opublikowało depeszę Reutersa.

Oprogramowanie dla CFSN

MissionOSBw jest kluczową częścią programu Combat Fighter System of Systems Nucleus (CFSN), który niemiecki parlament zatwierdził w lipcu. Według dokumentów branżowych, o których wcześniej pisało Politico, wartość projektu wynosi około 580 mln euro.

Program przewiduje stworzenie dwóch eksperymentalnych bezzałogowych bojowych statków powietrznych, naziemnych stacji kontroli, oprogramowania do autonomicznego działania oraz referencyjnej architektury należącej do państwa. Projekt rozwija konsorcjum kierowane przez Helsing, z udziałem Hensoldt, Rohde & Schwarz, MBDA i Diehl Defence.

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Moduły od różnych dostawców

Helsing przekazał BAAINBw kod źródłowy, dokumentację i zestaw do tworzenia oprogramowania. Firma oświadczyła, że MissionOSBw stworzono zgodnie z podejściem Modular Open Systems Approach, które ma umożliwić niezależne dodawanie, aktualizowanie lub zastępowanie modułów od różnych dostawców.

Takie podejście różni się od powszechnej praktyki w przemyśle obronnym, w której główni wykonawcy często zachowują kontrolę nad kluczowym oprogramowaniem, interfejsami i własnością intelektualną. W ramach CFSN oprogramowanie będzie należało do państwa, a nie do pojedynczego wykonawcy.

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