Helsing передала Німеччині ПЗ для бойових систем — Channel NewsAsia

Німецька оборонна компанія Helsing передала німецькому агентству військових закупівель BAAINBw вихідний код операційної системи MissionOSBw для майбутніх бойових безпілотників та інших систем повітряної війни. Власником програмного забезпечення залишається німецька держава, повідомляє Channel NewsAsia, яке опублікувало повідомлення Reuters.

Програмне забезпечення для CFSN

MissionOSBw є ключовою частиною програми Combat Fighter System of Systems Nucleus (CFSN), яку парламент Німеччини схвалив у липні. За даними галузевих документів, про які раніше писало Politico, вартість проєкту становить близько 580 млн євро.

Програма передбачає створення двох експериментальних безпілотних бойових літальних апаратів, наземних станцій управління, програмного забезпечення для автономної роботи та еталонної архітектури, що належатиме державі. Проєкт розробляє консорціум на чолі з Helsing за участю Hensoldt, Rohde & Schwarz, MBDA та Diehl Defence.

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Модулі від різних постачальників

Helsing передала BAAINBw вихідний код, документацію та комплект для розробки програмного забезпечення. Компанія заявила, що MissionOSBw створена за підходом Modular Open Systems Approach, який має дозволити незалежно додавати, оновлювати або замінювати модулі від різних постачальників.

Такий підхід відрізняється від поширеної практики оборонної промисловості, за якої головні підрядники часто зберігають контроль над ключовим програмним забезпеченням, інтерфейсами та інтелектуальною власністю. У CFSN програмне забезпечення належатиме державі, а не окремому підряднику.

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