德国国防公司Helsing已向德国军备采购机构BAAINBw移交MissionOSBw操作系统的源代码，该系统用于未来的作战无人机及其他空战系统。德国国家仍是该软件的所有者，据Channel NewsAsia报道，该媒体刊发了路透社的报道。

用于CFSN的软件

MissionOSBw是Combat Fighter System of Systems Nucleus（CFSN）计划的关键组成部分，德国议会于7月批准了该计划。根据Politico此前报道的行业文件，该项目价值约5.8亿欧元。

该计划 предусматривает建立两架实验性无人作战飞行器、地面控制站、用于自主运行的软件，以及归国家所有的参考架构。该项目由Helsing牵头的财团开发，Hensoldt、Rohde & Schwarz、MBDA和Diehl Defence参与其中。

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来自不同供应商的模块

Helsing向BAAINBw移交了源代码、文档和软件开发工具包。该公司表示，MissionOSBw采用模块化开放系统方法（Modular Open Systems Approach）开发，旨在允许独立添加、更新或替换来自不同供应商的模块。

这种方式不同于国防工业中的常见做法，即主承包商通常保留对关键软件、接口和知识产权的控制权。在CFSN中，软件将归国家所有，而非归某一家承包商所有。

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