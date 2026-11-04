Немецкая оборонная компания Helsing передала немецкому агентству военных закупок BAAINBw исходный код операционной системы MissionOSBw для будущих боевых беспилотников и других систем воздушной войны. Владельцем программного обеспечения остаётся немецкое государство, сообщает Channel NewsAsia, опубликовавшее сообщение Reuters.

Программное обеспечение для CFSN

MissionOSBw является ключевой частью программы Combat Fighter System of Systems Nucleus (CFSN), которую парламент Германии одобрил в июле. Согласно отраслевым документам, о которых ранее писало Politico, стоимость проекта составляет около 580 млн евро.

Программа предусматривает создание двух экспериментальных беспилотных боевых летательных аппаратов, наземных станций управления, программного обеспечения для автономной работы и эталонной архитектуры, которая будет принадлежать государству. Проект разрабатывает консорциум во главе с Helsing при участии Hensoldt, Rohde & Schwarz, MBDA и Diehl Defence.

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Модули от разных поставщиков

Helsing передала BAAINBw исходный код, документацию и комплект для разработки программного обеспечения. Компания заявила, что MissionOSBw создана с использованием подхода Modular Open Systems Approach, который должен позволить независимо добавлять, обновлять или заменять модули от разных поставщиков.

Такой подход отличается от распространённой практики оборонной промышленности, при которой главные подрядчики часто сохраняют контроль над ключевым программным обеспечением, интерфейсами и интеллектуальной собственностью. В CFSN программное обеспечение будет принадлежать государству, а не отдельному подрядчику.

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