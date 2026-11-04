Европейский парламент готовит новые рекомендации для депутатов по использованию искусственного интеллекта в законотворческой работе. Председатель Европарламента Роберта Метсола предостерегла евродепутатов от чрезмерной зависимости от ИИ при принятии решений, сообщает Politico Europe.

Ответственность депутатов

По словам Метсолы, подготовка поправок с помощью ИИ не может заменить конструктивную дискуссию с коллегами. Она также отметила, что применение искусственного интеллекта для юридических исследований не способно окончательно заменить суждение и критическое мышление, необходимые для сложных решений.

Председатель Европарламента подчеркнула необходимость демократической подотчетности в законотворчестве. По ее мнению, люди должны знать об использовании ИИ, а ответственность за решения, независимо от применяемых технологий, несут избранные депутаты.

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Будущие рекомендации

Генеральный секретарь Европарламента Алессандро Кьоккетти заявил, что администрация вскоре представит новые рекомендации руководству учреждения. Действующие рекомендации для сотрудников датируются 2024 годом.

По его словам, документ будет основываться на трех принципах: открыто сообщать о применении искусственного интеллекта, не загружать чувствительные материалы в публичные инструменты и проверять всю информацию перед ее распространением. Европарламент также разрабатывает собственный инструмент ИИ для работы с чувствительными данными на внутренней инфраструктуре. Коммерческие модели, в частности ChatGPT, Claude и Meta Llama, могут использоваться для менее чувствительных задач.

Ошибки в поправках

Должностные лица Европарламента предупреждали о росте числа поправок, написанных с помощью ИИ, в том числе содержащих ссылки на несуществующие законы. Кьоккетти привел случай, когда евродепутат получил от ИИ неправильный юридический совет, а юристам понадобилось два дня, чтобы доказать его ошибочность. Он добавил, что ИИ можно применять для сортировки тысяч поправок, однако подготовка и рассмотрение законов должны оставаться работой депутатов.

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