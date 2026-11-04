Parlament Europejski przygotowuje nowe wytyczne dla deputowanych dotyczące korzystania ze sztucznej inteligencji w pracy legislacyjnej. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola ostrzegła europosłów przed nadmiernym poleganiem na AI przy podejmowaniu decyzji, informuje Politico Europe.

Odpowiedzialność deputowanych

Według Metsoli przygotowywanie poprawek z pomocą AI nie może zastąpić konstruktywnej dyskusji z kolegami. Zaznaczyła również, że wykorzystywanie sztucznej inteligencji do badań prawnych nie jest w stanie ostatecznie zastąpić osądu i krytycznego myślenia potrzebnych do podejmowania złożonych decyzji.

Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego podkreśliła potrzebę demokratycznej odpowiedzialności w procesie tworzenia prawa. Jej zdaniem ludzie powinni wiedzieć o wykorzystywaniu AI, a odpowiedzialność za decyzje, niezależnie od zastosowanych technologii, ponoszą wybrani deputowani.

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Przyszłe wytyczne

Sekretarz generalny Parlamentu Europejskiego Alessandro Chiocchetti oświadczył, że administracja wkrótce przedstawi nowe wytyczne kierownictwu instytucji. Obecne zalecenia dla pracowników pochodzą z 2024 roku.

Jak powiedział, dokument będzie opierał się na trzech zasadach: otwartym informowaniu o stosowaniu sztucznej inteligencji, nieprzesyłaniu wrażliwych materiałów do publicznych narzędzi oraz weryfikowaniu wszystkich informacji przed ich rozpowszechnieniem. Parlament Europejski opracowuje także własne narzędzie AI do pracy z wrażliwymi danymi w ramach wewnętrznej infrastruktury. Modele komercyjne, w tym ChatGPT, Claude i Meta Llama, mogą być wykorzystywane do mniej wrażliwych zadań.

Błędy w poprawkach

Urzędnicy Parlamentu Europejskiego ostrzegali przed rosnącą liczbą poprawek napisanych z pomocą AI, w tym takich, które zawierają odniesienia do nieistniejących ustaw. Chiocchetti przytoczył przypadek, w którym eurodeputowany otrzymał od AI błędną poradę prawną, a prawnikom zajęło dwa dni udowodnienie, że była ona nieprawidłowa. Dodał, że AI można wykorzystywać do sortowania tysięcy poprawek, jednak przygotowywanie i rozpatrywanie ustaw musi pozostać pracą deputowanych.

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