Європарламент готує настанови щодо використання ШІ депутатами — Politico Europe

Європейський парламент готує нові настанови для депутатів щодо використання штучного інтелекту під час законотворчої роботи. Президентка Європарламенту Роберта Мецола застерегла євродепутатів від надмірної залежності від ШІ під час ухвалення рішень, повідомляє Politico Europe.

Відповідальність депутатів

За словами Мецоли, підготовка поправок за допомогою ШІ не може замінити конструктивної дискусії з колегами. Вона також зазначила, що застосування штучного інтелекту для юридичних досліджень не здатне остаточно замінити судження та критичне мислення, необхідні для складних рішень.

Президентка Європарламенту наголосила на потребі демократичної підзвітності в законотворчості. На її думку, люди мають знати про використання ШІ, а відповідальність за рішення незалежно від застосованих технологій несуть обрані депутати.

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Майбутні настанови

Генеральний секретар Європарламенту Алессандро Кіоккетті заявив, що адміністрація невдовзі подасть нові настанови керівництву установи. Чинні рекомендації для співробітників датуються 2024 роком.

За його словами, документ ґрунтуватиметься на трьох принципах: відкрито повідомляти про застосування штучного інтелекту, не завантажувати чутливі матеріали до публічних інструментів і перевіряти всю інформацію перед її поширенням. Європарламент також розробляє власний інструмент ШІ для роботи з чутливими даними на внутрішній інфраструктурі. Комерційні моделі, зокрема ChatGPT, Claude та Meta Llama, можуть використовуватися для менш чутливих завдань.

Помилки у поправках

Посадовці Європарламенту попереджали про зростання кількості поправок, написаних за допомогою ШІ, зокрема таких, що містять посилання на неіснуючі закони. Кіоккетті навів випадок, коли євродепутат отримав від ШІ неправильну юридичну пораду, а юристам знадобилося два дні, щоб довести її помилковість. Він додав, що ШІ можна застосовувати для сортування тисяч поправок, однак підготовка та розгляд законів мають залишатися роботою депутатів.

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