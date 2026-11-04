欧洲议会正在为议员制定在立法工作中使用人工智能的新指南。欧洲议会议长罗伯塔·梅措拉警告欧洲议会议员，在作出决定时不要过度依赖人工智能，Politico Europe报道称。

议员的责任

梅措拉表示，借助人工智能起草修正案不能取代与同事进行建设性讨论。她还指出，使用人工智能进行法律研究无法最终取代作出复杂决定所需的判断力和批判性思维。

欧洲议会议长强调，立法需要民主问责。她认为，人们应当了解人工智能的使用情况，而无论使用何种技术，当选议员都应对决定承担责任。

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未来指南

欧洲议会秘书长亚历山德罗·基奥凯蒂表示，行政部门将很快向该机构领导层提交新的指南。现行的员工建议可追溯至2024年。

他表示，该文件将基于三项原则：公开说明人工智能的使用情况、不将敏感材料上传至公共工具，以及在传播前核实所有信息。欧洲议会也正在开发自己的人工智能工具，以便在内部基础设施上处理敏感数据。包括ChatGPT、Claude和Meta Llama在内的商业模型可用于敏感性较低的任务。

修正案中的错误

欧洲议会官员警告称，由人工智能撰写的修正案数量正在增加，其中包括含有对不存在法律的引用的修正案。基奥凯蒂举例称，一名欧洲议会议员曾从人工智能获得错误的法律建议，律师花了两天时间才证明其错误。他补充说，人工智能可用于整理数千项修正案，但法律的起草和审议必须仍由议员完成。

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