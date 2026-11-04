Кибератака на холодильные системы европейских супермаркетов также затронула во Франции хранилища, связанные с мониторингом в сфере переливания крови. Как сообщает The National, повышение температуры в оборудовании обнаружили вовремя, поэтому инцидент не имел операционных последствий.

Удар по холодильному оборудованию

По данным местных СМИ, злоумышленники получили доступ к блокам управления холодильниками с образцами крови и запрограммировали повышение температуры до 110°C. По сообщению Le Canard, среди пострадавших была компания Coolworld, которая хранит контейнеры для Французской службы крови (EFS) в рамках системы мониторинга, связанной с трансфузиями.

В организации заявили, что изменение температуры по сравнению с обычными минус 30°C было зафиксировано своевременно. Министерство здравоохранения Франции сообщило, что раннее выявление позволило избежать операционных последствий.

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Магазины усиливают защиту

Вторая волна атак затронула магазины в восьми европейских странах. После вмешательства в работу холодильников магазины были вынуждены утилизировать значительные объемы продуктов. Атака была похожа на инцидент, который тремя неделями ранее затронул десятки супермаркетов во Франции.

Шведская сеть Coop сообщила, что переходит на сети 5G и современные модемы вместо 4G. Семь магазинов, пострадавших от атаки, уже возобновили работу, однако их холодильные системы отключили от интернета. Поставщик программного обеспечения Danfoss рекомендовал клиентам не оставлять такие системы напрямую доступными через интернет.

Агентство ЕС по кибербезопасности ENISA заявило, что масштаб атак на розничную торговлю в нескольких государствах-членах подчеркивает важность европейского сотрудничества, быстрого обмена информацией и скоординированного реагирования на киберинциденты.

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