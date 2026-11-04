针对欧洲超市制冷系统的网络攻击还波及法国与输血相关监测有关的储存设施。正如《The National》报道，设备温度上升被及时发现，因此该事件未造成运营后果。

制冷设备遭攻击

据当地媒体报道，攻击者获得了存放血液样本的冰箱控制单元访问权限，并将温度上升设定为110°C。据《Le Canard》报道，受影响者包括Coolworld公司，该公司在与输血相关的监测系统框架内为法国血液服务机构（EFS）储存容器。

该机构表示，相较于通常的零下30°C，温度变化被及时记录。法国卫生部表示，早期发现使得避免运营后果成为可能。

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商店加强防护

第二波攻击影响了八个欧洲国家的商店。在冰箱运行受到干扰后，商店被迫处置大量食品。这次攻击与三周前影响法国数十家超市的事件类似。

瑞典连锁企业Coop表示，将从4G转向5G网络和现代调制解调器。遭受攻击的七家商店已恢复营业，但其制冷系统已与互联网断开连接。软件供应商Danfoss建议客户不要让此类系统可通过互联网直接访问。

欧盟网络安全局ENISA表示，对多个成员国零售业攻击的规模凸显了欧洲合作、快速信息共享以及对网络事件进行协调应对的重要性。

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