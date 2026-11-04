Apple Music正在准备Selfie Sing功能，该功能将允许用户在演唱卡拉OK时录制视频。歌词将在屏幕上实时滚动。据Engadget报道，该功能预计将随iOS 27.3推出，其测试版已可使用。

用于录制的单独播放列表

Selfie Sing是2022年推出的Apple Music Sing功能的扩展。该功能允许用户演唱歌曲的声部。新功能不会适用于服务的全部曲库，而是仅适用于单独的播放列表。

该歌单包括凯莉·克拉克森的Since U Been Gone、单向乐队的What Makes You Beautiful、麦当娜的Like a Virgin、布兰妮·斯皮尔斯的Baby One More Time以及多莉·帕顿的9 to 5。

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语音效果

要开始录制，用户需要选择歌曲并打开摄像头。在保存或分享视频之前，用户可以调整人声音量，并应用Megaphone、Echo、Concert Hall或Studio效果。

iOS 27.3还将为Siri增加新的人工智能功能，并推出更新后的Health应用。该移动操作系统预计将于12月广泛发布。

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