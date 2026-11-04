Apple Music przygotowuje funkcję Selfie Sing, która umożliwi nagrywanie wideo podczas wykonywania karaoke. Tekst piosenki będzie przewijał się na ekranie w czasie rzeczywistym. Funkcja ma pojawić się wraz z iOS 27.3, którego wersja beta jest już dostępna, informuje Engadget.

Oddzielna playlista do nagrywania

Selfie Sing jest rozszerzeniem funkcji Apple Music Sing, zaprezentowanej w 2022 roku. Umożliwiała ona użytkownikom wykonywanie partii wokalnych utworów. Nowa możliwość nie będzie działać z całym katalogiem serwisu, lecz z oddzielną playlistą.

Do zestawienia trafiły między innymi Since U Been Gone Kelly Clarkson, What Makes You Beautiful zespołu One Direction, Like a Virgin Madonny, Baby One More Time Britney Spears oraz 9 to 5 Dolly Parton.

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Efekty głosowe

Aby rozpocząć nagrywanie, należy wybrać piosenkę i włączyć kamerę. Przed zapisaniem lub udostępnieniem filmu użytkownicy będą mogli zmieniać głośność głosu oraz stosować efekty Megaphone, Echo, Concert Hall lub Studio.

iOS 27.3 ma także dodać nowe funkcje sztucznej inteligencji dla Siri oraz zaktualizowaną aplikację Health. Szerokie wydanie mobilnego systemu operacyjnego jest oczekiwane w grudniu.

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