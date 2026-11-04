Apple Music готовит функцию Selfie Sing, которая позволит записывать видео во время исполнения караоке. Текст песни будет прокручиваться на экране в реальном времени. Функция должна появиться вместе с iOS 27.3, бета-версия которой уже доступна, сообщает Engadget.

Отдельный плейлист для записи

Selfie Sing является расширением функции Apple Music Sing, представленной в 2022 году. Она позволяла пользователям исполнять вокальные партии композиций. Новая возможность будет работать не со всем каталогом сервиса, а с отдельным плейлистом.

В подборку, в частности, вошли Since U Been Gone Келли Кларксон, What Makes You Beautiful группы One Direction, Like a Virgin Мадонны, Baby One More Time Бритни Спирс и 9 to 5 Долли Партон.

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Эффекты для голоса

Чтобы начать запись, нужно выбрать песню и включить камеру. Перед сохранением или публикацией видео пользователи смогут менять громкость голоса и применять эффекты Megaphone, Echo, Concert Hall или Studio.

iOS 27.3 также должна добавить новые функции искусственного интеллекта для Siri и обновлённое приложение Health. Широкий выпуск мобильной операционной системы ожидается в декабре.

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