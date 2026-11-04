神经科学家在人类大脑评估情绪信息时发现了一种具有六重对称性的活动模式。该信号记录于腹内侧前额叶皮层——这与一种假设相符，即大脑可能利用网格系统来组织情绪概念，ScienceAlert报道。

二维图谱中的情绪

埃默里大学的研究人员Yumen Ma和Philip A. Kragel分析了18名参与者的功能磁共振成像数据。研究人员向他们展示了从一种情绪逐渐变化为另一种情绪的面部表情，以及带有情绪内容的短语序列。

这些刺激的设计旨在呈现情绪二维空间中的移动。其中，一个维度是效价，即体验的愉悦或不愉悦程度；另一个维度是唤醒水平，从镇静到激发。例如，满足和兴奋都可能是积极情绪，但其激活水平不同。

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信号不依赖于刺激类型

大脑活动会随情绪状态之间转换方向的不同而变化，并按照六重对称的模式重复。类似的原理此前曾与所谓的网格细胞联系在一起，这些细胞帮助大脑在物理空间中导航。

这一模式既出现在评估面部表情时，也出现在阅读短语时。研究作者认为，这可能表明大脑编码的是情绪概念之间的关系，而不只是对视觉或文本刺激作出反应。研究人员还发现，大脑活动、该图谱中情绪之间的距离，以及参与者对情绪信息变化的评估之间存在关联。

作者强调，样本量较小，因此还需要进一步研究，以弄清这种机制如何运作及其在情绪处理中的作用。该研究发表在《PLOS Biology》期刊上。

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