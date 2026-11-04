Нейробиологи обнаружили в человеческом мозге паттерн активности с шестикратной симметрией во время оценки эмоциональной информации. Сигнал зафиксировали в вентромедиальной префронтальной коре — он согласуется с предположением, что мозг может использовать решетчатую систему для упорядочивания эмоциональных понятий, сообщает ScienceAlert.

Эмоции на двухмерной схеме

Исследователи Юмэнь Ма и Филип А. Крагель из Университета Эмори проанализировали данные функциональной магнитно-резонансной томографии 18 участников. Им показывали выражения лиц, которые постепенно менялись от одной эмоции к другой, а также последовательности фраз с эмоциональным содержанием.

Стимулы были построены так, чтобы отображать движение в двухмерном пространстве эмоций. В нем одно измерение — валентность, то есть приятность или неприятность переживания, а другое — уровень возбуждения: от успокаивающего до активизирующего. Например, удовлетворение и возбуждение могут быть положительными эмоциями, но различаются по уровню активации.

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Сигнал не зависел от вида стимула

Активность мозга менялась в зависимости от направления перехода между эмоциональными состояниями и повторялась по схеме шестикратной симметрии. Подобные принципы ранее связывали с так называемыми решетчатыми клетками, которые помогают мозгу ориентироваться в физическом пространстве.

Паттерн проявлялся и при оценке лиц, и при чтении фраз. По мнению авторов работы, это может свидетельствовать о том, что мозг кодировал связи между эмоциональными понятиями, а не только реагировал на визуальные или текстовые стимулы. Также исследователи обнаружили связь между активностью мозга, расстоянием между эмоциями на этой схеме и оценками участниками изменений эмоциональной информации.

Авторы подчеркивают, что выборка была небольшой, поэтому для выяснения работы такого механизма и его роли в обработке эмоций необходимы дальнейшие исследования. Работа опубликована в журнале PLOS Biology.

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