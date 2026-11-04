Neurobiolodzy wykryli w ludzkim mózgu wzorzec aktywności o sześciokrotnej symetrii podczas oceny informacji emocjonalnych. Sygnał zarejestrowano w brzuszno-przyśrodkowej korze przedczołowej — jest on zgodny z przypuszczeniem, że mózg może wykorzystywać system siatki do porządkowania pojęć emocjonalnych, podaje ScienceAlert.

Emocje na dwuwymiarowym schemacie

Badacze Yumen Ma i Philip A. Kragel z Uniwersytetu Emory'ego przeanalizowali dane z funkcjonalnego rezonansu magnetycznego 18 uczestników. Pokazywano im wyrazy twarzy, które stopniowo zmieniały się od jednej emocji do drugiej, a także sekwencje fraz o treści emocjonalnej.

Bodźce skonstruowano tak, aby przedstawiały ruch w dwuwymiarowej przestrzeni emocji. Jeden wymiar to walencja, czyli przyjemność lub nieprzyjemność doświadczenia, a drugi to poziom pobudzenia: od uspokajającego do aktywizującego. Na przykład zadowolenie i ekscytacja mogą być emocjami pozytywnymi, ale różnią się poziomem aktywacji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Sygnał nie zależał od rodzaju bodźca

Aktywność mózgu zmieniała się w zależności od kierunku przejścia między stanami emocjonalnymi i powtarzała się według schematu sześciokrotnej symetrii. Podobne zasady wcześniej wiązano z tak zwanymi komórkami siatkowymi, które pomagają mózgowi orientować się w przestrzeni fizycznej.

Wzorzec pojawiał się zarówno podczas oceny twarzy, jak i podczas czytania fraz. Zdaniem autorów pracy może to wskazywać, że mózg kodował związki między pojęciami emocjonalnymi, a nie tylko reagował na bodźce wizualne lub tekstowe. Badacze wykryli również związek między aktywnością mózgu, odległością między emocjami na tym schemacie oraz ocenami uczestników dotyczącymi zmian informacji emocjonalnej.

Autorzy podkreślają, że próba była niewielka, dlatego potrzebne są dalsze badania, aby wyjaśnić działanie takiego mechanizmu i jego rolę w przetwarzaniu emocji. Pracę opublikowano w czasopiśmie PLOS Biology.

Czytaj nas na