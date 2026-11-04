Cyberatak na systemy chłodnicze w europejskich supermarketach dotknął również we Francji magazynów powiązanych z monitorowaniem dotyczącym transfuzji krwi. Jak informuje The National, wzrost temperatury w urządzeniach wykryto na czas, więc incydent nie miał skutków operacyjnych.

Atak na urządzenia chłodnicze

Według lokalnych mediów napastnicy uzyskali dostęp do jednostek sterujących lodówkami z próbkami krwi i zaprogramowali wzrost temperatury do 110°C. Według Le Canard, wśród poszkodowanych znalazła się firma Coolworld, która przechowuje kontenery dla Francuskiej Służby Krwi (EFS) w ramach systemu monitorowania powiązanego z transfuzjami.

Organizacja oświadczyła, że zmianę temperatury względem zwyczajowych minus 30°C odnotowano w odpowiednim czasie. Francuskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że wczesne wykrycie pozwoliło uniknąć skutków operacyjnych.

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Sklepy wzmacniają ochronę

Druga fala ataków dotknęła sklepy w ośmiu europejskich krajach. Po ingerencji w działanie lodówek sklepy były zmuszone zutylizować znaczne ilości żywności. Atak był podobny do incydentu, który trzy tygodnie wcześniej dotknął dziesiątki supermarketów we Francji.

Szwedzka sieć Coop poinformowała, że przechodzi na sieci 5G i nowoczesne modemy zamiast 4G. Siedem sklepów dotkniętych atakiem już wznowiło działalność, jednak ich systemy chłodnicze odłączono od internetu. Dostawca oprogramowania Danfoss zalecił klientom, aby nie pozostawiali takich systemów bezpośrednio dostępnych przez internet.

Agencja UE ds. Cyberbezpieczeństwa ENISA oświadczyła, że skala ataków na handel detaliczny w kilku państwach członkowskich podkreśla znaczenie europejskiej współpracy, szybkiej wymiany informacji i skoordynowanej reakcji na cyberincydenty.

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