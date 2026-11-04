Кібератака зачепила сховища, пов’язані зі службою крові Франції — The National

Кібератака на холодильні системи європейських супермаркетів також зачепила у Франції сховища, пов’язані з моніторингом, що стосується переливання крові. Як повідомляє The National, підвищення температури в обладнанні виявили вчасно, тож інцидент не мав операційних наслідків.

Удар по холодильному обладнанню

За даними місцевих медіа, зловмисники отримали доступ до блоків керування холодильниками зі зразками крові та запрограмували підвищення температури до 110°C. За повідомленням Le Canard, серед постраждалих була компанія Coolworld, яка зберігає контейнери для Французької служби крові (EFS) у межах системи моніторингу, пов’язаної з трансфузіями.

В організації заявили, що зміну температури порівняно зі звичними мінус 30°C зафіксували своєчасно. Міністерство охорони здоров’я Франції повідомило, що раннє виявлення дало змогу уникнути операційних наслідків.

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Магазини посилюють захист

Друга хвиля атак торкнулася магазинів у восьми європейських країнах. Після втручання в роботу холодильників магазини були змушені утилізувати значні обсяги продуктів. Атака була схожа на інцидент, який трьома тижнями раніше вразив десятки супермаркетів у Франції.

Шведська мережа Coop повідомила, що переходить на мережі 5G і сучасні модеми замість 4G. Сім магазинів, які зазнали атаки, вже відновили роботу, однак їхні холодильні системи відключили від інтернету. Постачальник програмного забезпечення Danfoss рекомендував клієнтам не залишати такі системи безпосередньо доступними через інтернет.

Агентство ЄС з кібербезпеки ENISA заявило, що масштаб атак на роздрібну торгівлю в кількох державах-членах підкреслює важливість європейської співпраці, швидкого обміну інформацією та скоординованого реагування на кіберінциденти.

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