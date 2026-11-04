塞姆·阿尔特曼因关于内存的言论遭到批评，随后将名字改为RAM Altman

OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼在社交媒体X上将自己的用户名改为RAM Altman。 此举发生在他因近期关于内存短缺以及在个人电脑中存储内存是否合理的言论而遭到批评的背景下。

10月29日，阿尔特曼在参加《Cheeky Pint》播客节目时表示，在个人电脑中存储大量内存效率低下。

他认为，有限的资源最好分配给数据中心，在那里可以更高效地利用。

“从全球资源分配的角度来看，实际上非常糟糕：每个人都在自己的电脑里占据了全球有限DRAM库存中相当大的一部分，而这些资源仅有5%的时间被利用。 如果想应对供应短缺，就必须确保云端内存得到最大化利用。但不知为何，许多人的直觉却告诉他们恰恰相反，”萨姆·奥尔特曼说道。

OpenAI负责人的这番言论在社交媒体用户中引发了一波不满。 亿万富翁埃隆·马斯克也加入了批评行列，他在X平台发布了一张来自电影《无耻混蛋》的梗图，并配文：“人类也应该拥有自己的内存！”

萨姆·奥尔特曼决定顺应这股调侃热潮，更改了个人资料中的名字。现在，原本惯用的“Sam Altman”已被“Ram Altman”取代——这是对工作内存（RAM）名称的一个文字游戏。

这并非OpenAI近期在术语上的唯一变化。该公司还提议将数据中心称为“计算园区”。

与此同时，人工智能领域术语更名的趋势不仅出现在OpenAI。 此前，美国总统唐纳德·特朗普曾指示美国官方机构使用新术语“超级智能”，以取代惯用的“人工智能”一词。

萨姆·奥尔特曼（Sam Altman）在社交媒体X上将自己的名字更新为RAM Altman。

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