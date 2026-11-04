Сем Альтман перейменувався на RAM Altman після критики його заяв про оперативну пам'ять

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Генеральний директор OpenAI Сем Альтман змінив ім'я у соцмережі X на RAM Altman. Такий крок стався на тлі критики його нещодавніх висловлювань про дефіцит оперативної пам'яті та доцільність її зберігання в персональних комп'ютерах.

29 жовтня під час участі в подкасті Cheeky Pint Альтман заявив, що зберігати великі обсяги оперативної пам'яті в персональних комп'ютерах неефективно.

На його думку, обмежені ресурси краще спрямовувати до дата-центрів, де їх можна використовувати значно продуктивніше.

«З погляду глобального розподілу ресурсів насправді досить жахливо, коли кожен має у своєму комп'ютері значну частину обмежених світових запасів DRAM, яка використовується лише 5% часу. Якщо ви намагаєтеся впоратися з дефіцитом пропозиції, потрібно забезпечити максимальне використання пам'яті у хмарі. І чомусь інтуїція багатьох людей підказує їм протилежне», — сказав Сем Альтман.

Висловлювання керівника OpenAI викликали хвилю невдоволення серед користувачів соцмереж. До критики приєднався й мільярдер Ілон Маск, який опублікував у X мем із фільму «Безславні виродки» з підписом: «Люди теж заслуговують на свою оперативну пам'ять!».

Сем Альтман вирішив підтримати хвилю жартів і змінив ім'я у своєму профілі. Тепер замість звичного Sam Altman там відображається Ram Altman — гра слів із назвою оперативної пам'яті RAM.

Це не єдина зміна в термінології OpenAI за останній час. Компанія також запропонувала називати дата-центри «обчислювальними кампусами».

Водночас тенденція до перейменування термінів у сфері штучного інтелекту з'явилася не лише в OpenAI. Раніше президент США Дональд Трамп доручив офіційним американським установам використовувати новий термін «суперінтелект» замість звичного поняття «штучний інтелект».

Сем Альтман оновив своє ім'я в соцмережі X на RAM Altman.

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