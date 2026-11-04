Dyrektor generalny OpenAI, Sam Altman, zmienił swoje imię w serwisie społecznościowym X na RAM Altman. Krok ten nastąpił w kontekście krytyki jego ostatnich wypowiedzi na temat niedoboru pamięci operacyjnej oraz zasadności jej przechowywania w komputerach osobistych.

29 października podczas udziału w podcaście „Cheeky Pint” Altman stwierdził, że przechowywanie dużych ilości pamięci operacyjnej w komputerach osobistych jest nieefektywne.

Jego zdaniem ograniczone zasoby lepiej jest kierować do centrów danych, gdzie można je wykorzystać znacznie wydajniej.

„Z punktu widzenia globalnej alokacji zasobów to naprawdę straszne, gdy każdy ma w swoim komputerze znaczną część ograniczonych światowych zasobów pamięci DRAM, która jest wykorzystywana tylko przez 5% czasu. Jeśli próbuje się poradzić sobie z niedoborem podaży, należy zapewnić maksymalne wykorzystanie pamięci w chmurze. A z jakiegoś powodu intuicja wielu ludzi podpowiada im coś zupełnie przeciwnego” – powiedział Sam Altman.

Wypowiedź szefa OpenAI wywołała falę niezadowolenia wśród użytkowników mediów społecznościowych. Do krytyki dołączył również miliarder Elon Musk, który opublikował na X mem z filmu „Bezwstydni łajdacy” z podpisem: „Ludzie też zasługują na swoją pamięć operacyjną!”.

Sam Altman postanowił podtrzymać falę żartów i zmienił imię w swoim profilu. Teraz zamiast zwyczajowego „Sam Altman” widnieje tam „Ram Altman” — gra słów nawiązująca do nazwy pamięci operacyjnej RAM.

Nie jest to jedyna zmiana w terminologii OpenAI w ostatnim czasie. Firma zaproponowała również, aby centra danych nazywać „kampusami obliczeniowymi”.

Jednocześnie tendencja do zmiany nazw terminów w dziedzinie sztucznej inteligencji pojawiła się nie tylko w OpenAI. Wcześniej prezydent USA Donald Trump polecił amerykańskim instytucjom rządowym stosowanie nowego terminu „superinteligencja” zamiast dotychczasowego pojęcia „sztuczna inteligencja”.

Sam Altman zmienił swoje imię w serwisie społecznościowym X na RAM Altman.

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