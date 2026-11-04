Сэм Альтман сменил имя на RAM Altman после критики в адрес его заявлений об оперативной памяти

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сменил имя в социальной сети X на RAM Altman. Этот шаг был сделан на фоне критики его недавних высказываний о дефиците оперативной памяти и целесообразности её хранения в персональных компьютерах.

29 октября во время участия в подкасте Cheeky Pint Альтман заявил, что хранить большие объемы оперативной памяти в персональных компьютерах неэффективно.

По его мнению, ограниченные ресурсы лучше направлять в дата-центры, где их можно использовать гораздо более продуктивно.

«С точки зрения глобального распределения ресурсов на самом деле довольно ужасно, когда у каждого в компьютере находится значительная часть ограниченных мировых запасов DRAM, которая используется лишь 5 % времени. Если вы пытаетесь справиться с дефицитом предложения, нужно обеспечить максимальное использование памяти в облаке. И почему-то интуиция многих людей подсказывает им обратное», — сказал Сэм Альтман.

Высказывания руководителя OpenAI вызвали волну недовольства среди пользователей соцсетей. К критике присоединился и миллиардер Илон Маск, который опубликовал в X мем из фильма «Бесславные ублюдки» с подписью: «Люди тоже заслуживают свою оперативную память!».

Сэм Альтман решил поддержать волну шуток и изменил имя в своём профиле. Теперь вместо привычного Sam Altman там отображается Ram Altman — игра слов с названием оперативной памяти RAM.

Это не единственное изменение в терминологии OpenAI за последнее время. Компания также предложила называть дата-центры «вычислительными кампусами».

В то же время тенденция к переименованию терминов в сфере искусственного интеллекта появилась не только в OpenAI. Ранее президент США Дональд Трамп поручил официальным американским учреждениям использовать новый термин «суперинтеллект» вместо привычного понятия «искусственный интеллект».

Сэм Альтман изменил своё имя в социальной сети X на RAM Altman.

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