Индийская компания EloElo привлекла $80 млн в раунде финансирования Series C от Hornbill Capital и NBCUniversal. Компания планирует направить значительную часть капитала на производство оригинальных микродрам и наем специалистов в команду исследований искусственного интеллекта и машинного обучения, сообщает TechCrunch.

После нового раунда общий объем инвестиций, привлеченных EloElo, достиг $130 млн, а оценка компании составляет $500 млн. В раунде также приняли участие MIT Investment Co. и действующие инвесторы Play Ventures, Kalaari Capital, Waterbridge Ventures и Griffin Gaming Partners.

Аудитория Story TV

Основанная в 2020 году бывшим менеджером Flipkart Саурабхом Пандеем компания развивает Story TV — приложение с короткими сериализованными вертикальными видео. По данным аналитиков, платформа насчитывает более 33 млн ежемесячных активных пользователей. Ее каталог включает более 5 тыс. наименований на шести языках.

Пандей рассказал, что пользователи Story TV в среднем проводят в приложении 95 минут в день, распределяя это время между несколькими сессиями. EloElo предлагает месячные, квартальные и годовые подписки для доступа к контенту, а также часть бесплатного контента с рекламой.

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По данным Redseer, более 40 млн человек хотя бы раз платили за просмотр микродрам, однако ежемесячно это делают только 15–17 млн пользователей. Отдельное исследование Ormax Media показало, что 72% аудитории такого контента никогда за него не платили.

Инструменты искусственного интеллекта

EloElo также планирует шире предлагать Dolphin AI — платформу, которую первоначально создали как внутренний инструмент для совершенствования производства видео. По информации компании, сервис может работать как редактор с шаблонами и набором моделей для создания изображений, аудио и видео. В перспективе EloElo хочет применять его для маркетинговых кампаний и рекламы.

Помимо Story TV, компания развивает Master — приложение для обучения через вертикальные видео — и приложение ИИ-компаньона Voxy AI. Совокупная ежемесячная аудитория всех сервисов EloElo превышает 40 млн пользователей, причем большинство из них приходится на Story TV. В штате компании работают 240 человек.

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