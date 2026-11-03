英国可能在2028年前遭遇利用人工智能针对关键基础设施的网络攻击。英国国家网络安全中心负责人理查德·霍恩在介绍该机构年度报告时表示，《独立报》报道称。

霍恩表示，犯罪分子和国家正越来越积极地在网络行动中使用人工智能。这项技术可能有助于创建用于勒索软件攻击的恶意软件，也能够以前所未有的规模发现并利用长期未受到适当关注的漏洞。

基础设施风险

霍恩强调，数字技术实现了对日常生活至关重要的流程自动化。其中包括电网切换、水利设施闸门、水坝运行、生产线、供暖系统和制冷设备。

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他提到近期针对法国超市制冷系统的网络攻击，以此说明民用基础设施可能有多么脆弱。NCSC负责人还警告称，不投资网络防护且不更新过时技术的公司和组织管理者，将不得不解释商品供应、能源和企业运营可能出现的中断。

来自国家和犯罪分子的威胁

NCSC报告称，中国的网络活动是英国面临的最复杂且最持久的网络安全挑战。报告还指出，俄罗斯联邦这一侵略国和中国将经常利用人工智能实现地缘政治目标。该中心评估认为，人工智能将主要提升既有攻击手段的规模和效率，而不一定有助于发现根本性的新漏洞。

NCSC表示，恶意网络活动每年给英国组织造成近200亿美元损失。该中心数据显示，2025年，汽车制造商捷豹路虎在一次网络攻击后遭受超过2.6亿美元的直接损失，该攻击还影响了供应商和英国经济。NCSC列出的基本防护措施包括及时更新设备、限制管理权限以及备份重要数据。

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