Великобритания, вероятно, к 2028 году столкнется с кибератаками с применением искусственного интеллекта против критической инфраструктуры. Об этом заявил руководитель Национального центра кибербезопасности Великобритании Ричард Хорн во время презентации ежегодного отчета учреждения, сообщает The Independent.

По словам Хорна, злоумышленники и государства все активнее применяют ИИ в кибероперациях. Технология может способствовать созданию вредоносного программного обеспечения для атак с программами-вымогателями, а также позволять выявлять и эксплуатировать уязвимости, которым слишком долго не уделяли должного внимания, в ранее невозможных масштабах.

Риски для инфраструктуры

Хорн подчеркнул, что цифровые технологии обеспечивают автоматизацию процессов, критически важных для повседневной жизни. Речь, в частности, идет о переключениях в электросетях, шлюзах на водных объектах, работе дамб, производственных линий, систем отопления и холодильного оборудования.

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Он упомянул недавние кибератаки на холодильные системы во французских супермаркетах как пример того, насколько уязвимой может быть гражданская инфраструктура. Руководитель NCSC также предупредил, что руководителям компаний и организаций, которые не инвестируют в киберзащиту и не обновляют устаревшие технологии, придется объяснять возможные перебои в поставках товаров, энергетике и работе бизнеса.

Угрозы со стороны государств и преступников

В отчете NCSC китайская киберактивность названа самым сложным и наиболее длительным вызовом для кибербезопасности Великобритании. Там также отмечается, что Российская Федерация — государство-агрессор — и Китай будут регулярно использовать ИИ для достижения геополитических целей. По оценке центра, искусственный интеллект прежде всего будет повышать масштаб и эффективность уже известных методов атак, а не обязательно помогать находить принципиально новые уязвимости.

NCSC сообщил, что вредоносная киберактивность ежегодно обходится британским организациям почти в 20 млрд долларов. По данным центра, в 2025 году автопроизводитель Jaguar Land Rover понес более 260 млн долларов прямых убытков после кибератаки, которая также повлияла на поставщиков и британскую экономику. Среди базовых мер защиты NCSC назвал своевременное обновление устройств, ограничение административного доступа и резервное копирование важных данных.

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