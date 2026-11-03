В эксперименте на крысах после воздействия смоделированного космического излучения обнаружили вдвое больше рубцовой ткани вокруг мелких кровеносных сосудов сердца, чем у необлученных животных. Такой результат зафиксировали через 360 дней после однократного облучения. Об исследовании, опубликованном 30 сентября в журнале PLOS One, сообщает Live Science.

Моделирование полета к Марсу

Исследователи использовали симулятор галактического космического излучения NASA SimGCRSim. Крыс в течение нескольких минут облучали дозой, пропорциональной их размеру и похожей на ту, которой астронавты могут подвергнуться во время полета к Марсу и обратно. При нынешних технологиях такое путешествие может длиться примерно 18 месяцев.

Части животных также подвешивали задние лапы, чтобы имитировать невесомость. У крыс, подвергшихся только такому моделированию невесомости, поражений сердечной ткани не обнаружили. Это указывает, что рубцевание в рамках этого эксперимента связывали именно с воздействием излучения.

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Риск для сердца

Рубцовая ткань может быть признаком фиброза сердца — состояния, повышающего риск сердечной недостаточности. По словам соавтора работы Джона Бейкера, из-за накопления рубцовой ткани сердцу сложнее правильно расслабляться. Он также подчеркнул важность длительного медицинского наблюдения за астронавтами после их возвращения на Землю.

Авторы предостерегают, что эксперимент на крысах не позволяет прямо определить, возникнет ли аналогичный эффект у людей. Дальнейшие эксперименты могут помочь оценить способы защиты экипажей длительных космических миссий, в частности улучшение защиты космических кораблей от излучения или применение препаратов для сердца.

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