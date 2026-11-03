太空辐射后大鼠心脏发现更多瘢痕——Live Science

在一项大鼠实验中，研究人员发现，在接受模拟太空辐射后，大鼠心脏小血管周围的瘢痕组织比未受辐射动物多一倍。这一结果是在单次辐射后360天记录到的。Live Science报道了这项研究，该研究于9月30日发表在《PLOS One》期刊上。

模拟火星飞行

研究人员使用了NASA的SimGCRSim银河宇宙辐射模拟器。研究人员用与大鼠体型成比例的剂量对大鼠进行数分钟辐射，该剂量与宇航员在往返火星期间可能受到的剂量相似。按照目前的技术，这样的旅程可能需要大约18个月。

研究人员还将部分动物的后腿悬吊起来，以模拟失重状态。仅接受这种失重模拟的大鼠未发现心脏组织损伤。这表明，在本实验中，瘢痕形成与辐射作用有关。

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对心脏的风险

瘢痕组织可能是心脏纤维化的迹象，这种状况会增加心力衰竭的风险。该研究的共同作者约翰·贝克表示，由于瘢痕组织积累，心脏更难以正常舒张。他还强调，宇航员返回地球后进行长期医学监测的重要性。

作者警告说，大鼠实验不能直接确定人类是否会出现类似效应。进一步实验可能有助于评估保护长期太空任务乘组的方法，包括改善航天器的辐射防护，或使用心脏药物。

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