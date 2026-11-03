У щурів після космічного опромінення виявили більше рубців у серці — Live Science

В експерименті на щурах після впливу змодельованого космічного випромінювання виявили вдвічі більше рубцевої тканини навколо дрібних кровоносних судин серця, ніж у неопромінених тварин. Такий результат зафіксували через 360 днів після одноразового опромінення. Про дослідження, опубліковане 30 вересня в журналі PLOS One, повідомляє Live Science.

Моделювання польоту до Марса

Дослідники використали симулятор галактичного космічного випромінювання NASA SimGCRSim. Щурів протягом кількох хвилин опромінювали дозою, пропорційною до їхнього розміру та подібною до тієї, якої астронавти можуть зазнати під час польоту на Марс і назад. За нинішніх технологій така подорож може тривати приблизно 18 місяців.

Частині тварин також підвішували задні лапи, щоб імітувати невагомість. У щурів, які зазнали лише такого моделювання невагомості, ураження серцевої тканини не виявили. Це вказує, що рубцювання в межах цього експерименту пов’язували саме з дією випромінювання.

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Ризик для серця

Рубцева тканина може бути ознакою фіброзу серця — стану, що підвищує ризик серцевої недостатності. За словами співавтора роботи Джона Бейкера, через накопичення рубцевої тканини серцю важче розслаблятися належним чином. Він також наголосив на важливості тривалого медичного спостереження за астронавтами після їхнього повернення на Землю.

Автори застерігають, що дослід на щурах не дає змоги прямо визначити, чи виникне аналогічний ефект у людей. Подальші експерименти можуть допомогти оцінити способи захисту екіпажів тривалих космічних місій, зокрема поліпшення захисту космічних кораблів від випромінювання або застосування препаратів для серця.

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