W eksperymencie na szczurach po wpływem symulowanego promieniowania kosmicznego wykryto dwukrotnie więcej tkanki bliznowatej wokół drobnych naczyń krwionośnych serca niż u nienapromienionych zwierząt. Wynik ten odnotowano 360 dni po jednorazowym napromieniowaniu. O badaniu opublikowanym 30 września w czasopiśmie PLOS One informuje Live Science.

Symulacja lotu na Marsa

Naukowcy wykorzystali symulator galaktycznego promieniowania kosmicznego NASA SimGCRSim. Szczury przez kilka minut napromieniowywano dawką proporcjonalną do ich rozmiaru i podobną do tej, jakiej astronauci mogą doświadczyć podczas lotu na Marsa i z powrotem. Przy obecnych technologiach taka podróż może trwać około 18 miesięcy.

Części zwierząt podwieszono również tylne łapy, aby zasymulować nieważkość. U szczurów poddanych wyłącznie takiej symulacji nieważkości nie wykryto uszkodzeń tkanki serca. Wskazuje to, że bliznowacenie w ramach tego eksperymentu wiązano właśnie z działaniem promieniowania.

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Ryzyko dla serca

Tkanka bliznowata może być oznaką zwłóknienia serca — stanu, który zwiększa ryzyko niewydolności serca. Według współautora pracy Johna Bakera nagromadzenie tkanki bliznowatej utrudnia sercu właściwe rozluźnianie się. Podkreślił on również znaczenie długoterminowego monitorowania medycznego astronautów po ich powrocie na Ziemię.

Autorzy zastrzegają, że badanie na szczurach nie pozwala bezpośrednio określić, czy podobny efekt wystąpi u ludzi. Dalsze eksperymenty mogą pomóc ocenić sposoby ochrony załóg długotrwałych misji kosmicznych, w tym poprawę osłon statków kosmicznych przed promieniowaniem lub stosowanie leków nasercowych.

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