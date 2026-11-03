Współzałożyciel Ethereum, Buterin, korzystał z telefonu w trybie samolotowym przez 100 dni: wyniki

Witalik Buterin, współzałożyciel Ethereum, przez 100 dni utrzymywał telefon w trybie samolotowym, aby ograniczyć cyfrową inwigilację i pozbyć się nawyku bezcelowego przeglądania osi czasu w mediach społecznościowych.

Buterin pozostawił możliwość łączenia się z internetem przez Wi-Fi, ale wyłączył sieć komórkową. Jak twierdzi, pomaga to ograniczyć ilość danych dotyczących przemieszczania się użytkownika, które może uzyskać operator komórkowy.

Ponadto brak stałego połączenia sprawia, że smartfon jest mniej atrakcyjny do bezcelowego przeglądania treści.

Do korzystania z sieci społecznościowej X Vitalik Buterin używa aplikacji Firefly. Pozwala ona czytać posty i publikować własne, ale nie oferuje znanego nam niekończącego się strumienia rekomendacji.

Buterin zauważył, że bez mechanizmu niekończącego się przewijania wygodniej mu korzystać z serwisu społecznościowego. Takie podejście pomaga skupić się na konkretnych publikacjach, a nie tracić czasu na ciągłe przeglądanie rekomendowanych treści.

Kolejna zmiana dotyczy pracy z serwisami kryptowalutowymi. Buterin przenosi część operacji ze stron internetowych do wiersza poleceń — interfejsu, w którym użytkownik wprowadza polecenia tekstowe zamiast klikać przyciski na stronach internetowych.

W szczególności do aktualizacji danych ENS wykorzystuje narzędzie stworzone przy pomocy sztucznej inteligencji.

ENS (Ethereum Name Service) to usługa ekosystemu Ethereum, która umożliwia powiązanie łatwych do odczytania nazw z adresami w łańcuchu bloków.

Przejście na narzędzia lokalne ma również zalety związane z bezpieczeństwem. Nawet prawdziwa strona internetowa może stać się niebezpieczna, jeśli jej serwer zostanie zhakowany, a kod otrzymywany przez użytkownika zostanie podmieniony. Korzystanie z wiersza poleceń do poszczególnych operacji pozwala zmniejszyć zależność od interfejsów internetowych, choć samo w sobie nie gwarantuje pełnej ochrony.

Podczas podróży współzałożyciel Ethereum zwrócił uwagę na dużą liczbę otwartych hotspotów Wi-Fi w ukraińskich miastach.

W swoim osobistym rankingu dostępności bezprzewodowego internetu Buterin umieścił Ukrainę nawet wyżej niż Szwajcarię.

Eksperyment programisty pokazuje, że minimalizm cyfrowy niekoniecznie oznacza całkowitą rezygnację ze smartfona czy internetu. Chodzi przede wszystkim o kontrolę nad połączeniem, świadomy wybór aplikacji oraz ograniczenie funkcji, które skłaniają użytkowników do ciągłego powracania do ekranu.

O swoich doświadczeniach opowiedział w poście poświęconym cyfrowemu minimalizmowi, w którym wyjaśnił, jak zmienił swoje podejście do korzystania ze smartfona, mediów społecznościowych i serwisów kryptowalutowych.

Przypomnijmy, że Ethereum rozpoczęło aktywne przygotowania do potencjalnych ataków kwantowych — fundacja platformy utworzyła osobny zasób zawierający badania i przeznaczyła 2 miliony dolarów na opracowanie zabezpieczeń przed tymi przyszłymi wyzwaniami.

Fundacja Ethereum opublikowała Strawmap — szczegółowy plan rozwoju sieci blockchain Ethereum na najbliższe lata, który przewiduje przeprowadzenie siedmiu hard forków mniej więcej raz na pół roku. Już w 2026 roku spodziewane są dwie zakrojone na szeroką skalę aktualizacje — Glamsterdam i Hegota.

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