以太坊联合创始人布特林将手机设置为飞行模式长达100天：结果

以太坊联合创始人维塔利克·布特林曾将手机设置为飞行模式长达100天，以此减少数字监控，并戒掉在社交媒体上无目的刷屏的习惯。

布特林保留了通过Wi-Fi连接互联网的功能，但关闭了移动网络。据他介绍，此举有助于限制移动运营商所能获取的用户行踪数据量。

此外，缺乏持续的网络连接也降低了智能手机对无目的浏览内容的吸引力。

维塔利克·布特林使用Firefly客户端来操作社交网络X。该客户端允许阅读帖子并发布自己的内容，但不会提供惯常的无限推荐信息流。

布特林指出，没有无限滚动机制后，他使用该社交网络时感觉更舒适。这种方式有助于专注于具体的帖子，而不是将时间浪费在不断浏览推荐内容上。

另一项改动涉及加密货币服务的操作。布特林将部分操作从网站转移到了命令行——这是一种用户通过输入文本命令而非点击网页按钮来操作的界面。

具体而言，他使用一款基于人工智能开发的工具来更新 ENS 数据。

ENS（以太坊名称服务）是以太坊生态系统中的一项服务，它允许将易于阅读的名称与区块链中的地址关联起来。

转向本地工具在安全性方面也具有优势。即使是真正的网站，如果其服务器遭到入侵且用户接收的代码被篡改，也可能变得不安全。 对于某些操作，使用命令行可以减少对Web界面的依赖，尽管这本身并不能保证完全的安全。

在旅行期间，以太坊联合创始人注意到乌克兰各城市中大量开放的Wi-Fi热点。

在个人无线网络可用性排名中，布特林甚至将乌克兰排在瑞士之前。

这位开发者的实验表明，数字极简主义并不一定意味着完全放弃智能手机或互联网。它首先关乎对网络连接的掌控、对应用程序的有意识选择，以及减少那些促使用户不断回到屏幕前的功能。

他在一篇关于数字极简主义的文章中分享了自己的经历，并解释了自己如何改变了对智能手机、社交媒体和加密货币服务的使用方式。

值得一提的是，以太坊已开始积极应对潜在的量子攻击——该平台基金会专门设立了研究部门，并拨款200万美元用于开发应对这些未来挑战的防护措施。

以太坊基金会发布了“Strawmap”——一份关于未来几年以太坊区块链网络发展的详细计划，该计划预计将大约每半年进行一次硬分叉，共计七次。 预计早在2026年，就将迎来两次大规模更新——“Glamsterdam”和“Hegota”。

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