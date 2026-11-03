德国初创公司Orbital Matter表示，其Replicator-2卫星在太空真空中打印出一根长半米的刚性圆柱形横梁。该公司称，这是自主航天器在轨道上首次取得此类成果。TechCrunch报道。

卫星上的四台3D打印机

Replicator-2于今年夏天作为SpaceX拼单发射任务的一部分升空。这颗小型卫星上配备了四台Orbital Matter 3D打印机。每台打印机都能通过挤出经紫外线固化的特殊树脂卷材，制造刚性圆柱形横梁。

其中两台打印机用于展开柔性太阳能阵列。其中一台因异常发生故障，但制造出的横梁成功展开了太阳能阵列。此前，在微重力环境中进行的3D打印尝试仅限于国际空间站的密封环境。

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大型结构的应用

这项技术可简化在轨制造大型结构，包括太阳能阵列、天线及其他航天器部件。目前，太阳能阵列或望远镜反射镜等大型结构会在火箭发射时折叠，随后在轨道上展开。

目前，打印横梁的长度受限于卫星上的树脂储量。Orbital Matter工程师认为，可以制造长度达100米的横梁。作为比较，Starlink V2 Mini卫星的太阳能阵列长20米。

Orbital Matter正与欧洲航天局及卫星制造商Thales Alenia合作。该公司计划于2028年发射下一次演示任务：该任务将测试安装在更大卫星上的更大型打印机版本。该公司预计将展开一套功率为5千瓦的太阳能阵列。Orbital Matter还与正考虑使用其PADS系统来展开面板、天线及其他部件的卫星制造商合作。

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