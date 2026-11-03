Немецкий стартап Orbital Matter заявил, что его спутник Replicator-2 напечатал в вакууме космоса жёсткую цилиндрическую балку длиной полметра. В компании назвали это первым таким результатом для автономного космического аппарата на орбите. Об этом сообщает TechCrunch.

Четыре 3D-принтера на спутнике

Replicator-2 запустили этим летом в рамках миссии совместного запуска SpaceX. На борту малого спутника разместили четыре 3D-принтера Orbital Matter. Каждый из них может создавать жёсткую цилиндрическую балку, экструдируя катушки специальной смолы, которую отверждает ультрафиолетовый свет.

Два принтера предназначались для развёртывания гибкой солнечной батареи. Один из них вышел из строя из-за аномалии, однако созданная балка успешно развернула солнечную батарею. Ранее попытки 3D-печати в условиях микрогравитации ограничивались герметичной средой Международной космической станции.

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Применение для крупных конструкций

Технология может упростить создание на орбите крупных конструкций, в том числе солнечных батарей, антенн и других компонентов космических аппаратов. Сейчас крупные конструкции, такие как солнечные батареи или зеркала телескопов, складывают для запуска ракетой, а затем разворачивают на орбите.

Длина напечатанной балки сейчас ограничена запасом смолы на спутнике. Инженеры Orbital Matter считают возможным изготовление балок длиной до 100 метров. Для сравнения, солнечные батареи спутников Starlink V2 Mini имеют длину 20 метров.

Orbital Matter сотрудничает с Европейским космическим агентством и производителем спутников Thales Alenia. Следующую демонстрационную миссию компания планирует запустить в 2028 году: она должна испытать более крупную версию принтера на большем спутнике. Компания рассчитывает развернуть солнечную батарею мощностью 5 кВт. Также Orbital Matter сотрудничает с производителями спутников, которые рассматривают использование её системы PADS для развёртывания панелей, антенн и других компонентов.

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