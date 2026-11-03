Niemiecki startup Orbital Matter poinformował, że jego satelita Replicator-2 wydrukował w próżni kosmicznej sztywną cylindryczną belkę o długości pół metra. Firma nazwała to pierwszym takim rezultatem dla autonomicznego statku kosmicznego na orbicie. Informuje o tym TechCrunch.

Cztery drukarki 3D na satelicie

Replicator-2 wystrzelono tego lata w ramach misji wspólnego wyniesienia SpaceX. Na pokładzie małego satelity umieszczono cztery drukarki 3D Orbital Matter. Każda z nich może tworzyć sztywną cylindryczną belkę, wytłaczając zwoje specjalnej żywicy utwardzanej światłem ultrafioletowym.

Dwie drukarki były przeznaczone do rozłożenia elastycznej baterii słonecznej. Jedna z nich uległa awarii z powodu anomalii, jednak wytworzona belka pomyślnie rozłożyła baterię słoneczną. Wcześniej próby druku 3D w warunkach mikrograwitacji były ograniczone do hermetycznego środowiska Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

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Zastosowania dla dużych konstrukcji

Technologia może uprościć tworzenie na orbicie dużych konstrukcji, w tym baterii słonecznych, anten i innych elementów statków kosmicznych. Obecnie duże konstrukcje, takie jak baterie słoneczne lub zwierciadła teleskopów, są składane na czas startu rakiety, a następnie rozkładane na orbicie.

Długość wydrukowanej belki jest obecnie ograniczona zapasem żywicy na satelicie. Inżynierowie Orbital Matter uważają, że możliwe jest wytwarzanie belek o długości do 100 metrów. Dla porównania, baterie słoneczne satelitów Starlink V2 Mini mają długość 20 metrów.

Orbital Matter współpracuje z Europejską Agencją Kosmiczną i producentem satelitów Thales Alenia. Firma planuje wystrzelić kolejną misję demonstracyjną w 2028 roku: ma ona przetestować większą wersję drukarki na większym satelicie. Firma liczy na rozłożenie baterii słonecznej o mocy 5 kW. Orbital Matter współpracuje także z producentami satelitów, którzy rozważają wykorzystanie jej systemu PADS do rozkładania paneli, anten i innych komponentów.

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