AMD预计第四季度营收约为170亿美元，可能上下浮动3%。这高于分析师平均预估的162.3亿美元，Channel NewsAsia报道。

在发布该预测后，AMD股价在盘后交易中上涨逾6%。自年初以来，该公司股价已上涨超过一倍。

数据中心营收创纪录

第三季度，AMD营收增长45%，达到133.8亿美元，超过分析师预期的130.9亿美元。调整后每股收益为2.09美元，高于预期的1.95美元。

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数据中心部门营收增长97%，达到创纪录的85.5亿美元，而分析师预期为82亿美元。路透社称，人工智能工作负载向在应用系统中部署模型转变，推动了对AMD图形处理器和中央处理器的需求增长。

人工智能系统

AMD正在扩展其人工智能产品线，并且不仅通过单个芯片，也通过服务器机架系统与英伟达竞争。其旗舰Helios机架结合了MI455X加速器和Venice服务器芯片，目前已投入生产。该公司计划在第四季度扩大其生产，而Meta正在测试首批系统。

与此同时，AMD第四季度调整后毛利率预计约为55%，而第三季度为56%。包括个人电脑和游戏机处理器在内的客户端和游戏业务销售额在第三季度下降8%，至37.2亿美元。

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