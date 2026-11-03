AMD prognozuje przychody na poziomie około 17 mld USD w czwartym kwartale, z możliwym odchyleniem o 3%. To więcej niż średnia prognoza analityków wynosząca 16,23 mld USD, poinformował Channel NewsAsia.

Po opublikowaniu prognozy akcje AMD wzrosły o ponad 6% w handlu posesyjnym. Od początku roku wartość akcji spółki zwiększyła się ponad dwukrotnie.

Rekordowe przychody centrów danych

W trzecim kwartale przychody AMD wzrosły o 45% do 13,38 mld USD, przekraczając oczekiwania analityków na poziomie 13,09 mld USD. Skorygowany zysk na akcję wyniósł 2,09 USD wobec prognozowanych 1,95 USD.

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Przychody działu centrów danych wzrosły o 97% do rekordowych 8,55 mld USD, podczas gdy analitycy oczekiwali 8,20 mld USD. Według Reutersa wzrostowi popytu na procesory graficzne i centralne AMD sprzyja przechodzenie obciążeń AI do wdrażania modeli w systemach aplikacyjnych.

Systemy dla AI

AMD rozszerza linię produktów dla sztucznej inteligencji i konkuruje z Nvidią nie tylko pojedynczymi chipami, lecz także systemami szaf serwerowych. Jej flagowa szafa Helios, łącząca akcelerator MI455X i serwerowe chipy Venice, jest już produkowana. Spółka planuje zwiększyć jej produkcję w czwartym kwartale, a pierwsze systemy testuje Meta.

Jednocześnie skorygowana marża brutto AMD w czwartym kwartale jest prognozowana na około 55%, wobec 56% w trzecim kwartale. Sprzedaż w segmencie klientów i gier, obejmującym procesory do komputerów osobistych i konsol, spadła w trzecim kwartale o 8% do 3,72 mld USD.

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