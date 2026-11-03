AMD прогнозирует выручку около $17 млрд в четвёртом квартале с возможным отклонением на 3%. Это выше средней оценки аналитиков в $16,23 млрд, сообщает Channel NewsAsia.

После публикации прогноза акции AMD выросли более чем на 6% во внебиржевых торгах. С начала года стоимость бумаг компании увеличилась более чем вдвое.

Рекордная выручка дата-центров

В третьем квартале выручка AMD выросла на 45% — до $13,38 млрд, превысив ожидания аналитиков на уровне $13,09 млрд. Скорректированная прибыль на акцию составила $2,09 против прогнозируемых $1,95.

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Выручка подразделения дата-центров выросла на 97%, до рекордных $8,55 млрд, тогда как аналитики ожидали $8,20 млрд. По данным Reuters, росту спроса на графические и центральные процессоры AMD способствует переход ИИ-нагрузок к развертыванию моделей в прикладных системах.

Системы для ИИ

AMD расширяет линейку продуктов для искусственного интеллекта и конкурирует с Nvidia не только отдельными чипами, но и системами серверных стоек. Её флагманская стойка Helios, объединяющая ускоритель MI455X и серверные чипы Venice, уже производится. Компания планирует нарастить её производство в четвёртом квартале, а первые системы тестирует Meta.

В то же время скорректированная валовая маржа AMD в четвёртом квартале прогнозируется на уровне около 55% — против 56% в третьем квартале. Продажи в клиентском и игровом сегментах, к которым относятся процессоры для персональных компьютеров и консолей, в третьем квартале снизились на 8%, до $3,72 млрд.

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