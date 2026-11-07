Астрономы обнаружили белого карлика, который может раскрыть будущее Солнечной системы — Reuters

Вокруг обнаруженной звезды вращаются два кольца из обломков планет. Их изучение может помочь учёным понять, как изменится Солнечная система на поздних этапах своего существования.

В отличие от ранее обнаруженных подобных систем, диск из обломков вокруг этого белого карлика состоит из двух отдельных колец. Исследователи предполагают, что их необычная структура могла сформироваться под воздействием двух скалистых тел, переживших бурное преобразование звезды.

Белый карлик, получивший название J1328−1450, расположен в Млечном Пути, примерно в 1600 световых лет от Земли, в созвездии Девы. Его обнаружили с помощью телескопа Very Large Telescope Европейской южной обсерватории, расположенного в Чили.

До этого открытия астрономы обнаружили 21 белый карлик, окруженный планетарными обломками. Однако во всех предыдущих случаях наблюдался лишь один диск, а не два отдельных кольца.

«Это также подтверждает предположение, что каменистые планетные тела могут пережить превращение звезды в белого карлика», — отметил один из авторов исследования, астроном Фелипе Лагос-Вильчес из Технического университета имени Федерико Санта-Мария в Чили.

Масса белого карлика составляет примерно 47 % массы Солнца, а его диаметр почти равен диаметру Земли.

Уцелевшие каменные тела могут быть остатками более крупных планет, подвергшихся значительному разрушению. По словам Лагоса-Вильчеса, после превращения звезды в красного гиганта ближайшие планеты были поглощены, а некоторые более удаленные объекты выжили.

«Планетная система не исчезла полностью. Некоторые каменные тела под действием гравитации перешли на вытянутые орбиты, которые приблизили их к белому карлику», — пояснил астроном.

Объекты, подошедшие слишком близко к звезде, были разорваны её гравитацией, а их вещество образовало диск из пыли и газа. В то же время два более крупных каменных тела, вероятно, уцелели внутри него. Их присутствие может объяснять образование двух концентрических колец вокруг белого карлика.

По словам Лагоса-Вильчеса, во внешнем кольце значительно меньше магния, чем во внутреннем. Это может свидетельствовать о том, что кольца образовались из разных исходных тел или из разных слоев каменного тела.

Примерно через 5 миллиардов лет Солнце также превратится в красного гиганта, а впоследствии — в белого карлика.

«Это будет иметь драматические последствия для внутренней части Солнечной системы. Ожидается, что Меркурий и Венера будут поглощены расширяющимся Солнцем. В то же время среди учёных до сих пор нет единого мнения относительно того, постигнет ли такую же судьбу Землю. Внешние планеты — Юпитер, Сатурн и другие более удалённые тела — будут иметь гораздо больше шансов выжить», — отметил астроном.

После превращения Солнца в белого карлика уцелевшие остатки планет, спутники и астероиды также могут приблизиться к нему настолько, что будут разорваны его гравитационными силами.

«Поэтому диск обломков, подобный тому, что окружает J1328−1450, может быть одним из возможных сценариев развития нашей собственной планетной системы в далеком будущем», — подытожил Лагос-Вильчес, пишет Reuters.

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