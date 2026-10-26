Астрономи зафіксували гамма-спалах з активністю 27 днів — Space.com

Астрономи виявили наддовгий гамма-спалах GRB 220706A, рентгенівські спалахи якого тривали близько 27 днів після початкового вибуху. Це приблизно на 20 днів довше за попередній рекорд затриманих рентгенівських спалахів, повідомляє Space.com.

GRB 220706A зафіксували 6 липня 2022 року. За словами учасника дослідження, астрофізика Бірмінгемського університету Бенджаміна Гомперца, рентгенівські спалахи після гамма-спалахів є поширеними, але раніше їх спостерігали лише протягом перших кількох днів. У системі відліку самого GRB активність тривала приблизно 27 днів, тоді як попередній рекорд затриманого спалаху становив близько шести днів.

Невідоме джерело енергії

GRB 220706A належить до рідкісного класу ультрадовгих гамма-спалахів, у яких джерело енергії залишається нез’ясованим. Дослідники також спостерігали наднову, пов’язану з цією подією. Колапс масивної зорі зазвичай пов’язують із довгими гамма-спалахами, проте він сам по собі не пояснює ані дуже пізньої рентгенівської активності, ані незвичної яскравості наднової.

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Одним із можливих пояснень є утворення магнетара — нейтронної зорі з надзвичайно потужним магнітним полем. На цю версію вказує схожість наднової з подією, пов’язаною з іншим ультрадовгим гамма-спалахом GRB 111209A, зафіксованим у 2011 році. Інша гіпотеза передбачає взаємодію струменя гамма-спалаху та наднової зі щільними оболонками речовини, які зоря могла викинути наприкінці існування.

Можлива роль великої зорі

Гомперц також припустив, що джерелом такого тривалого спалаху могла бути значно більша зоря, ніж ті, які зазвичай пов’язують із гамма-спалахами. За оцінкою команди, для живлення GRB 220706A могла б знадобитися блакитна надгігантська зоря радіусом приблизно 1000 сонячних радіусів.

Науковці зазначають, що наддовгі гамма-спалахи складно виявляти, оскільки супутники на низькій навколоземній орбіті періодично втрачають об’єкт із поля зору. Такі події, ймовірно, активніші в рентгенівському, а не гамма-діапазоні. Дослідження команди оприлюднене на платформі arXiv і ще не пройшло рецензування.

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