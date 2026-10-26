Астрономы обнаружили сверхдлительный гамма-всплеск GRB 220706A, рентгеновские вспышки которого продолжались около 27 дней после первоначального взрыва. Это примерно на 20 дней дольше предыдущего рекорда задержанных рентгеновских вспышек, сообщает Space.com.

GRB 220706A зафиксировали 6 июля 2022 года. По словам участника исследования, астрофизика Бирмингемского университета Бенджамина Гомперца, рентгеновские вспышки после гамма-всплесков распространены, однако ранее их наблюдали лишь в течение первых нескольких дней. В системе отсчета самого GRB активность продолжалась около 27 дней, тогда как предыдущий рекорд задержанной вспышки составлял около шести дней.

Неизвестный источник энергии

GRB 220706A относится к редкому классу ультрадлительных гамма-всплесков, источник энергии которых остается невыясненным. Исследователи также наблюдали сверхновую, связанную с этим событием. Коллапс массивной звезды обычно связывают с длительными гамма-всплесками, однако сам по себе он не объясняет ни очень позднюю рентгеновскую активность, ни необычную яркость сверхновой.

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Одним из возможных объяснений является образование магнетара — нейтронной звезды с чрезвычайно мощным магнитным полем. На эту версию указывает сходство сверхновой с событием, связанным с другим ультрадлительным гамма-всплеском GRB 111209A, зафиксированным в 2011 году. Другая гипотеза предполагает взаимодействие струи гамма-всплеска и сверхновой с плотными оболочками вещества, которые звезда могла выбросить в конце своего существования.

Возможная роль большой звезды

Гомперц также предположил, что источником столь длительного всплеска могла быть значительно большая звезда, чем те, которые обычно связывают с гамма-всплесками. По оценке команды, для питания GRB 220706A могла понадобиться голубая звезда-сверхгигант с радиусом примерно 1000 солнечных радиусов.

Ученые отмечают, что ультрадлительные гамма-всплески сложно обнаруживать, поскольку спутники на низкой околоземной орбите периодически теряют объект из поля зрения. Такие события, вероятно, более активны в рентгеновском, а не гамма-диапазоне. Исследование команды опубликовано на платформе arXiv и еще не прошло рецензирование.

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