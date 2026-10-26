天文学家发现了超长伽马射线暴GRB 220706A，其X射线耀发在初始爆炸后持续了约27天。这比此前延迟X射线耀发的纪录长约20天，Space.com报道。

GRB 220706A于2022年7月6日被记录到。研究参与者、伯明翰大学天体物理学家本杰明·贡珀茨表示，伽马射线暴后的X射线耀发很常见，但此前只在最初几天内被观测到。在GRB自身的参考系中，这一活动持续了约27天，而此前延迟耀发的纪录约为6天。

未知的能量来源

GRB 220706A属于罕见的超长伽马射线暴类别，其能量来源仍未得到解释。研究人员还观测到一颗与这一事件相关的超新星。大质量恒星坍缩通常与长伽马射线暴有关，但这本身既无法解释极晚期的X射线活动，也无法解释这颗超新星异常的亮度。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

一种可能的解释是形成磁星，即拥有极其强大磁场的中子星。这一说法得到该超新星与另一次超长伽马射线暴GRB 111209A相关事件相似性的支持，后者于2011年被记录到。另一种假设认为，伽马射线暴喷流和超新星与致密物质壳层发生了相互作用，这些壳层可能是恒星在生命末期抛出的。

大质量恒星可能发挥的作用

贡珀茨还推测，如此持久的爆发可能源自一颗比通常与伽马射线暴相关的恒星大得多的恒星。根据团队的估计，为GRB 220706A提供能量的可能需要一颗半径约为1000个太阳半径的蓝超巨星。

科学家指出，超长伽马射线暴很难探测，因为低地球轨道卫星会周期性地让该天体脱离视野。这类事件在X射线波段而非伽马射线波段可能更为活跃。该团队的研究已在arXiv平台公布，尚未经过同行评审。

关注我们在