Соучредитель Ethereum Бутерин пользовался телефоном в режиме полета 100 дней: результаты

Соучредитель Ethereum Виталик Бутерин в течение 100 дней держал телефон в режиме полета, чтобы уменьшить цифровую слежку и избавиться от привычки бесцельно листать ленты в социальных сетях.

Бутерин оставил возможность подключаться к интернету через Wi-Fi, но отключил мобильную связь. По его словам, это помогает ограничить объем данных о перемещениях пользователя, которые может получать мобильный оператор.

Кроме того, отсутствие постоянного подключения делает смартфон менее привлекательным для бесцельного просмотра контента.

Для работы с социальной сетью X Виталик Бутерин использует клиент Firefly. Он позволяет читать посты и публиковать собственные, но не предлагает привычной бесконечной ленты рекомендаций.

Бутерин отметил, что без механизма бесконечной прокрутки ему комфортнее пользоваться соцсетью. Такой подход помогает сосредоточиться на конкретных публикациях, а не тратить время на постоянный просмотр рекомендованного контента.

Еще одно изменение касается работы с криптовалютными сервисами. Бутерин переносит часть операций с веб-сайтов в командную строку — интерфейс, в котором пользователь вводит текстовые команды вместо нажатия кнопок на веб-страницах.

В частности, для обновления данных ENS он использует инструмент, созданный с помощью искусственного интеллекта.

ENS (Ethereum Name Service) — это сервис экосистемы Ethereum, который позволяет связывать удобные для чтения имена с адресами в блокчейне.

Переход к локальным инструментам также имеет преимущество с точки зрения безопасности. Даже настоящий веб-сайт может стать опасным, если его сервер взломают и подменят код, который получает пользователь. Использование командной строки для отдельных операций позволяет уменьшить зависимость от веб-интерфейсов, хотя само по себе не гарантирует полной защиты.

Во время путешествий соучредитель Ethereum обратил внимание на большое количество открытых точек Wi-Fi в украинских городах.

В своём личном рейтинге доступности беспроводного интернета Бутерин даже поставил Украину выше Швейцарии.

Эксперимент разработчика показывает, что цифровой минимализм не обязательно предполагает полный отказ от смартфона или интернета. Речь идет прежде всего о контроле над подключением, осознанном выборе приложений и сокращении функций, которые побуждают пользователей постоянно возвращаться к экрану.

О своём опыте он рассказал в посте о цифровом минимализме, где объяснил, как изменил подходы к использованию смартфона, соцсетей и криптовалютных сервисов.

Напомним, Ethereum приступил к активной подготовке к потенциальным квантовым атакам — фонд платформы создал отдельный ресурс с исследованиями и выделил 2 миллиона долларов на разработку защиты от этих будущих вызовов.

Ethereum Foundation обнародовала Strawmap — подробный план развития блокчейн-сети Ethereum на ближайшие годы, который предусматривает проведение семи хардфорков примерно раз в полгода. Уже в 2026 году ожидаются два масштабных обновления — Glamsterdam и Hegota.

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