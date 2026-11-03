Співзасновник Ethereum Бутерін користувався телефоном в авіарежимі 100 днів: результати

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Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін протягом 100 днів тримав телефон в авіарежимі, щоб зменшити цифрове стеження та позбутися звички безцільно гортати стрічки в соціальних мережах.

Бутерін залишив можливість підключатися до інтернету через Wi-Fi, але вимкнув мобільний зв’язок. За його словами, це допомагає обмежити обсяг даних про переміщення користувача, які може отримувати мобільний оператор.

Крім того, відсутність постійного підключення робить смартфон менш привабливим для безцільного перегляду контенту.

Для роботи із соціальною мережею X Віталік Бутерін використовує клієнт Firefly. Він дає змогу читати дописи та публікувати власні, але не пропонує звичної нескінченної стрічки рекомендацій.

Бутерін зазначив, що без механізму нескінченного гортання йому комфортніше користуватися соцмережею. Такий підхід допомагає зосередитися на конкретних публікаціях, а не витрачати час на постійний перегляд рекомендованого контенту.

Ще одна зміна стосується роботи з криптовалютними сервісами. Бутерін переносить частину операцій із вебсайтів у командний рядок — інтерфейс, у якому користувач вводить текстові команди замість натискання кнопок на вебсторінках.

Зокрема, для оновлення даних ENS він використовує інструмент, створений за допомогою штучного інтелекту.

ENS (Ethereum Name Service) — це сервіс екосистеми Ethereum, який дає змогу пов’язувати зручні для читання імена з адресами в блокчейні.

Перехід до локальних інструментів має також безпекову перевагу. Навіть справжній вебсайт може стати небезпечним, якщо його сервер зламають і підмінять код, який отримує користувач. Використання командного рядка для окремих операцій дає змогу зменшити залежність від вебінтерфейсів, хоча саме по собі не гарантує повного захисту.

Під час подорожей співзасновник Ethereum звернув увагу на велику кількість відкритих точок Wi-Fi в українських містах.

У своєму особистому рейтингу доступності бездротового інтернету Бутерін навіть поставив Україну вище за Швейцарію.

Експеримент розробника показує, що цифровий мінімалізм не обов’язково передбачає повну відмову від смартфона чи інтернету. Йдеться передусім про контроль над підключенням, свідомий вибір застосунків і скорочення функцій, які спонукають користувачів постійно повертатися до екрана.

Про свій досвід він розповів у дописі про цифровий мінімалізм, де пояснив, як змінив підходи до використання смартфона, соцмереж і криптовалютних сервісів.

Нагадаємо, Ethereum розпочав активну підготовку до потенційних квантових атак — фонд платформи створив окремий ресурс із дослідженнями та виділив 2 мільйони доларів на розробку захисту від цих майбутніх викликів.

Ethereum Foundation оприлюднила Strawmap — детальний план розвитку блокчейн-мережі Ethereum на найближчі роки, який передбачає проведення семи хардфорків приблизно раз на півроку. Уже у 2026 році очікуються два масштабних оновлення — Glamsterdam та Hegota.

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