早期宇宙模拟显示，致密星团中的恒星碰撞和并合可能形成大质量黑洞种子。Space.com报道称，这一机制或可解释宇宙存在最初数十亿年间超大质量黑洞的快速增长。

致密星团中的恒星并合

研究团队模拟了早期宇宙的条件，并得出结论称，当时的恒星系统可能非常致密。在这种条件下，恒星频繁相撞：高速碰撞会摧毁这些天体，而较慢的碰撞则可能导致连续并合。

根据模型，其结果可能是形成一颗极其大质量的恒星。在其生命末期，它可能坍缩并形成一个大质量黑洞。加州大学洛杉矶分校团队成员克莱尔·威廉斯表示，星团中的恒星可能反复并合为一个质量相当于整个星团质量的天体。

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可能的黑洞种子

通常，大质量恒星坍缩会形成一个恒星质量黑洞——大约为10至100个太阳质量。被视为超大质量黑洞可能种子的中等质量黑洞，质量介于100至10万个太阳质量之间。模拟表明，这类天体可能在致密星团中形成，那里有可供其进一步增长的恒星和气体。

小红点

这项研究还为小红点提供了一种可能的解释——这是詹姆斯·韦布望远镜在早期宇宙中观测到的极其紧凑的红色天体。根据一种说法，它们可能是致密星团，其中反复碰撞形成一颗质量极大的恒星，随后坍缩为中等质量黑洞。

报道指出，到宇宙大约20亿岁时，小红点似乎已经消失。研究人员将此与宇宙的膨胀和冷却联系起来：混乱的致密区域逐渐成为较不动荡星系的基础，在那里，这类碰撞的条件已不复存在。团队的研究成果发表于《天体物理学杂志》。

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