Моделирование ранней Вселенной показало, что столкновения и слияния звезд в плотных скоплениях могли образовывать массивные зародыши черных дыр. Такой механизм может объяснить быстрый рост сверхмассивных черных дыр в первые миллиарды лет существования космоса, сообщает Space.com.

Слияния звезд в плотных скоплениях

Исследовательская группа смоделировала условия ранней Вселенной и пришла к выводу, что звездные системы тогда могли быть очень плотными. В таких условиях звезды часто сталкивались: быстрые столкновения должны были разрушать объекты, тогда как медленные могли приводить к последовательным слияниям.

В результате, согласно моделям, могла возникнуть одна чрезвычайно массивная звезда. В конце жизни она могла коллапсировать и образовать массивную черную дыру. Член команды Клэр Уильямс из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе заявила, что звезды в скоплении могли неоднократно сливаться в объект, масса которого равнялась бы массе всего скопления.

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Возможные зародыши черных дыр

Обычно коллапс массивной звезды образует черную дыру звездной массы — примерно от 10 до 100 масс Солнца. Черные дыры промежуточной массы, которые рассматривают как возможные зародыши сверхмассивных, имеют от 100 до 100 тысяч масс Солнца. Моделирование предполагает, что такие объекты могли возникать в плотных звездных скоплениях, где для их дальнейшего роста были доступны звезды и газ.

Малые красные точки

Исследование также предлагает возможное объяснение Малых красных точек — чрезвычайно компактных красных объектов, которые телескоп James Webb наблюдает в ранней Вселенной. Согласно одной из версий, они могут быть плотными звездными скоплениями, в которых повторные столкновения создают очень массивную звезду, впоследствии коллапсирующую в черную дыру промежуточной массы.

Как отмечается в материале, Малые красные точки, по-видимому, исчезли к тому времени, когда Вселенной было около 2 миллиардов лет. Исследователи связывают это с расширением и охлаждением космоса: хаотичные плотные области постепенно становились основой менее неспокойных галактик, где условия для таких столкновений уже не сохранялись. Работа команды опубликована в журнале Astrophysical Journal.

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