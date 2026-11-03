Sony oferuje do 400 dolarów za używane konsole PS5 w ramach programu wymiany Back Market

Firma Sony zaczęła wysyłać powiadomienia do użytkowników z propozycją oddania używanych konsol PlayStation 5 w ramach programu wymiany i otrzymania do 400 dolarów.

Partnerem akcji jest serwis Back Market, z którym firma współpracuje od 2024 roku. Akcja została zorganizowana w przededniu oczekiwanej premiery Grand Theft Auto VI, kiedy to popyt na konsole tradycyjnie rośnie, a ceny nowych urządzeń pozostają wysokie.

Maksymalną kwotę 400 dolarów można otrzymać wyłącznie za standardową wersję PS5 z napędem optycznym w doskonałym stanie technicznym i wizualnym (Grade 0), pod warunkiem dostarczenia co najmniej dwóch kontrolerów DualSense. Rzeczywista szacunkowa wartość każdego urządzenia jest obliczana indywidualnie i zależy od wyposażenia, parametrów technicznych oraz obecności napędu płytowego.

Pomimo atrakcyjności tej oferty w porównaniu z niektórymi sprzedawcami detalicznymi, takimi jak GameStop (gdzie za konsolę oferują do 275 dolarów w formie kredytu sklepowego), sprzedaż na platformach z rynku wtórnego, takich jak eBay, może przynieść około 450–500 dolarów. Jednak po uwzględnieniu prowizji i kosztów wysyłki różnica w stosunku do Back Market staje się nieznaczna. Oczekuje się, że wprowadzenie na rynek odnowionych urządzeń w bardziej przystępnej cenie pomoże rozszerzyć ekosystem PlayStation i zwiększyć liczbę subskrybentów PS Plus.

Źródło: Back Market.

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