W USA koalicja No Kings oświadczyła, że przedstawiciele Meta podczas spotkania 30 października poinformowali o braku planów zmiany polityki, która zdaniem koalicji może powodować nadmierne automatyczne ograniczenia kont. Wcześniej Instagram tymczasowo zawiesił konto No Kings i na cztery godziny pozbawił jego administratorów dostępu podczas kampanii koalicji na rzecz wcześniejszego głosowania. Informuje o tym Ars Technica.

Wyjaśnienie Mety

Rzecznik Meta Andy Stone wyjaśnił, że konto korzystało z narzędzia opartego na Claude do odczytywania profili, postów i hashtagów. System uznał gwałtowne skoki aktywności za zachowanie bota. Jak powiedział, automatyczna kontrola wykryła błąd w mniej niż godzinę, ale dodatkowe procedury opóźniły przywrócenie dostępu administratorom.

Zespół No Kings ds. mediów społecznościowych oświadczył, że wykorzystywał Claude jako narzędzie do wyszukiwania słów kluczowych i hashtagów w celu śledzenia dyskusji w mediach społecznościowych. Meta zaproponowała zorganizowanie spotkania ze specjalistą technicznym, który mógłby wyjaśnić błąd. Koalicja odrzuciła jednak tę propozycję, twierdząc, że odpowiedź nie rozwiązuje jej kwestii, i poprosiła o spotkanie z wyższym kierownictwem firmy.

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Wnioski urzędników

Koalicja 14 prokuratorów generalnych stanów zwróciła się do Meta z żądaniem bardziej szczegółowego wyjaśnienia blokady. Do 29 października urzędnicy poprosili firmę o przedstawienie planu działań, który zapewniłby, że legalna aktywność wyborcza na jej platformach nie będzie zakłócana. Podobne wnioski do Meta wysłali również senator z Maryland Chris Van Hollen oraz członkowie Izby Reprezentantów Robert Garcia i Jamie Raskin.

No Kings poprosiła Meta o ujawnienie wszelkiej komunikacji z administracją prezydenta Donalda Trumpa dotyczącej konta koalicji lub wydarzenia związanego z wcześniejszym głosowaniem. Jednocześnie Ars Technica nie znalazł dowodów, że administracja Trumpa prosiła Meta o ograniczenie tego konta ani że pracownicy firmy celowo działali z pobudek politycznych.

Ochrona treści wyborczych

Starszy radca prawny Electronic Frontier Foundation David Greene uznał techniczne wyjaśnienie Meta za niepełne. Zaproponował wprowadzenie weryfikacji treści wyborczych przez ludzi lub stworzenie awaryjnych kanałów wsparcia umożliwiających szybkie odwołanie od automatycznych ograniczeń. No Kings podkreśla, że nieprzerwany dostęp do platform społecznościowych jest ważny dla rozpowszechniania informacji o głosowaniu i koordynowania kampanii.

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