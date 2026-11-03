No Kings称Meta不计划改变政策——Ars Technica

在美国，No Kings联盟表示，Meta代表在10月30日的会议上称，没有计划改变一项政策。该联盟认为，这项政策可能导致对账户实施过度的自动限制。此前，Instagram曾暂时停用No Kings账户，并在联盟开展提前投票宣传活动期间，令其管理员四小时无法访问账户。Ars Technica报道。

Meta的解释

Meta发言人安迪·斯通解释说，该账户使用了基于Claude的工具来读取个人资料、帖子和标签。系统将活动量的突然激增视为机器人行为。据他表示，自动审查在不到一小时内发现了错误，但额外程序延迟了管理员访问权限的恢复。

No Kings社交媒体团队表示，其使用Claude作为搜索关键词和标签的工具，以追踪社交媒体上的讨论。Meta提出安排与一名技术专家会面，由其解释这一错误。然而，该联盟拒绝了这一提议，称该回应没有解决其问题，并要求与公司高层管理人员会面。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

官员的请求

由14名州总检察长组成的联盟要求Meta更详细地解释封禁原因。截至10月29日，官员们要求该公司说明一项行动计划，以确保其平台上的合法选举活动不会受到干扰。马里兰州参议员克里斯·范霍伦，以及众议院议员罗伯特·加西亚和杰米·拉斯金，也向Meta发送了类似请求。

No Kings要求Meta公开与总统唐纳德·特朗普政府就该联盟账户或提前投票活动进行的任何沟通。与此同时，Ars Technica没有发现证据表明特朗普政府要求Meta限制该账户，或公司员工出于政治动机故意采取行动。

保护选举内容

电子前哨基金会高级法律顾问戴维·格林称，Meta的技术解释并不完整。他建议对选举内容实行人工审核，或建立紧急支持渠道，以便快速申诉自动限制。No Kings强调，不间断访问社交平台对于传播投票信息和协调活动十分重要。

关注我们在