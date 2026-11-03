В США коалиция No Kings заявила, что представители Meta на встрече 30 октября сообщили об отсутствии планов менять политику, которая, по мнению коалиции, может приводить к чрезмерным автоматическим ограничениям аккаунтов. Ранее Instagram временно приостановил работу аккаунта No Kings и на четыре часа лишил его администраторов доступа во время кампании коалиции за досрочное голосование. Об этом сообщает Ars Technica.

Объяснение Meta

Представитель Meta Энди Стоун объяснил, что аккаунт использовал инструмент на базе Claude для чтения профилей, публикаций и хештегов. Резкие всплески активности система расценила как поведение бота. По его словам, автоматическая проверка выявила ошибку менее чем за час, однако дополнительные процедуры задержали возврат доступа администраторам.

Команда No Kings по работе с социальными сетями заявила, что использовала Claude как инструмент для поиска ключевых слов и хештегов с целью отслеживания обсуждений в социальных сетях. Meta предложила организовать встречу с техническим специалистом, который мог бы объяснить ошибку. Однако коалиция отклонила это предложение, заявив, что ответ не решает ее вопросов, и попросила провести встречу с высшим руководством компании.

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Запросы должностных лиц

Коалиция из 14 генеральных прокуроров штатов обратилась к Meta с требованием подробнее объяснить блокировку. До 29 октября должностные лица просили компанию описать план действий, который должен был обеспечить, чтобы законная избирательная активность на ее платформах не сталкивалась со сбоями. Аналогичные запросы в Meta также направили сенатор от Мэриленда Крис Ван Холлен, а также члены Палаты представителей Роберт Гарсия и Джейми Раскин.

No Kings попросила Meta обнародовать любые сообщения с администрацией президента Дональда Трампа относительно аккаунта коалиции или мероприятия по досрочному голосованию. При этом Ars Technica не нашло доказательств того, что администрация Трампа просила Meta ограничить этот аккаунт или что сотрудники компании намеренно действовали по политическим мотивам.

Защита избирательного контента

Старший юрисконсульт Electronic Frontier Foundation Дэвид Грин назвал техническое объяснение Meta неполным. Он предложил ввести проверку избирательного контента людьми или создать экстренные каналы поддержки для быстрого обжалования автоматических ограничений. No Kings подчеркивает, что непрерывный доступ к социальным платформам важен для распространения информации о голосовании и координации кампаний.

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